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Циципас и Рублёв сместят Джоковича и Медведева с лидерских позиций в Чемпионской гонке ATP

Циципас и Рублёв сместят Джоковича и Медведева с лидерских позиций в Чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв после успешного выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) поднимется на вторую строчку Чемпионской гонки ATP. Грек Стефанос Циципас, взявший титул в Монако, станет её лидером.

Рублёв и Циципас вышли в финал «Мастерса», где сильнее оказался грек. Счёт встречи — 6:3, 6:3.

Ранее Чемпионскую гонку ATP возглавлял первая ракетка мира серб Новак Джокович, вторым был россиянин Даниил Медведев. Напомним, Джокович выбыл из борьбы за титул в Монако в третьем круге соревнований, а Медведев перед стартом турнира заразился коронавирусом и не смог принять в нём участие.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Отставание Рублёва от Циципаса составит всего 140 очков. Отметим, что Рублёв заявился на ближайший турнир ATP-500 в Барселоне.

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Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
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