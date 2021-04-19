Андрей Рублёв: «наемся» теннисом? Точно нет, я слишком его люблю

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, по какой причине имеет один из самых насыщенных графиков в туре.
«Мне даже легче сыграть, чем не сыграть. В плане «наесться» — точно нет, потому я слишком люблю теннис. Единственное, что может быть, просто что я буду нереально уставшим и опустошённым. Но из-за того, что следующую неделю после Барселоны я точно ничего не играю, то этой недели хватит 100%, чтобы восстановиться. Вот если бы сразу после Барселоны был Мадрид, то тогда бы, скорее всего, я бы уже не играл. А так как будет неделя перерыва, то восстановиться к Мадриду я точно успею», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Полная версия интервью Андрея Рублёва уже доступна на «Чемпионате».
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