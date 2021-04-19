Илья Ивашко вышел во второй круг турнира в Барселоне

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира в Барселоне. В первом круге он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Белорус одержал уверенную победу в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Ивашко выполнил пять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник Грикспор ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Илья Ивашко поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Призовой фонд турнира составляет € 1 565 480. Предыдущим победителем соревнования является австриец Доминик Тим. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.

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