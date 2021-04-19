Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Илья Ивашко вышел во второй круг турнира в Барселоне

Илья Ивашко вышел во второй круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира в Барселоне. В первом круге он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Белорус одержал уверенную победу в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Ивашко выполнил пять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник Грикспор ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Илья Ивашко поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Призовой фонд турнира составляет € 1 565 480. Предыдущим победителем соревнования является австриец Доминик Тим. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.

Барселона. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 18:40 МСК
Илья Ивашко
111
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Таллон Грикспор
144
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Андрей Кузнецов вылетел из турнира в Барселоне
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021