WTA представила своё официальное приложение с лайвскором и календарём

WTA сегодня объявила о выходе «WTA Scores», нового приложения для отслеживания счёта матчей в реальном времени. Приложение доступного для загрузки на устройства iOS и Android, сообщает сайт WTA.

WTA Scores предоставляет обновления в режиме реального времени со всех матчей WTA-тура в течение сезона непосредственно на мобильные устройства. WTA Scores также содержит ключевую турнирную информацию, такую как результаты завершённых матчей, ежедневное расписание и статистику матчей.

Последние рейтинги игроков также доступны в приложении.

WTA и ATP соединят усилия по популяризации профессионального тенниса среди болельщиков и будут работать над улучшенным совместным приложением для подсчёта очков в прямом эфире, которое должно быть выпущено в начале 2022 года.

Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на завтра из-за дождя