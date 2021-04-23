В календарь WTA добавили два новых грунтовых турнира категории 250

В календаре WTA появились два новых грунтовых турнира категории 250. Первый пройдёт в Парме (Италия), другой — в Гамбурге (Германия), сообщает WTA.

Открытый чемпионат Эмилии Романьи, стартующий 17 мая, пройдёт в Парме на севере Италии на грунте. В нём примут участие 32 игрока в одиночном разряде и 16 команд в парном разряде, в то время как ещё шесть игроков смогут выйти в одиночном разряде через квалификационный розыгрыш из 24 теннисисток.

Второе дополнение к календарю — это также грунтовый турнир, который начнётся в Гамбурге 5 июля. Таким образом, соревнования в Германии пройдут одновременно со второй неделей «Уимблдона».



Гамбург ранее проводил турнир WTA в 1980-х — начале 2000-х годов, а в 2021 году в одиночном разряде сыграют 28 игроков (квалификационная жеребьёвка из 16 игроков). Также состоится парный турнир из 16 команд.

Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал добавленные турниры: «WTA стремится предложить нашим членам как можно больше возможностей для игры и заработка, и мы с нетерпением ожидаем проведения тура WTA в Парме и Гамбурге в этом сезоне, что ещё больше укрепит женский теннис в этом году».