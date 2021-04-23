В календарь WTA добавили два новых грунтовых турнира категории 250

В календаре WTA появились два новых грунтовых турнира категории 250. Первый пройдёт в Парме (Италия), другой — в Гамбурге (Германия), сообщает WTA.
Открытый чемпионат Эмилии Романьи, стартующий 17 мая, пройдёт в Парме на севере Италии на грунте. В нём примут участие 32 игрока в одиночном разряде и 16 команд в парном разряде, в то время как ещё шесть игроков смогут выйти в одиночном разряде через квалификационный розыгрыш из 24 теннисисток.
Второе дополнение к календарю — это также грунтовый турнир, который начнётся в Гамбурге 5 июля. Таким образом, соревнования в Германии пройдут одновременно со второй неделей «Уимблдона».
Гамбург ранее проводил турнир WTA в 1980-х — начале 2000-х годов, а в 2021 году в одиночном разряде сыграют 28 игроков (квалификационная жеребьёвка из 16 игроков). Также состоится парный турнир из 16 команд.
Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал добавленные турниры: «WTA стремится предложить нашим членам как можно больше возможностей для игры и заработка, и мы с нетерпением ожидаем проведения тура WTA в Парме и Гамбурге в этом сезоне, что ещё больше укрепит женский теннис в этом году».
- 23 апреля 2021
-
09:34
-
09:30
-
02:00
- 22 апреля 2021
-
23:12
-
22:56
-
22:45
-
21:22
-
21:16
-
19:36
-
19:31
-
19:09
-
17:44
-
17:14
-
17:03
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
14:49
-
13:29
-
12:31
-
10:50
-
10:30
-
09:55
-
09:22
-
06:05
- 21 апреля 2021
-
23:45
-
20:52
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46