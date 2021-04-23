Карацев прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Белграде над представителем Словении Аляжем Бедене. Счёт матча — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).



«Каждый матч важен, поэтому я стараюсь делать всё возможное. От матча к матчу я должен улучшать свою игру. От соревнования к соревнованию я тренировался, поэтому становлюсь всё увереннее.

Было так холодно, что мяч не двигался. Поэтому приходилось проводить длинные розыгрыши. Аляж играл очень хорошо и хорошо подавал. В конце концов мне немного повезло, разница составила одно-два очка. Мне повезло, что я справился с этим матчем и смог победить", — цитирует Карацева ATP Tour.

За выход в полуфинал Аслан поборется с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером, оказавшимся сильнее австралийца Алексея Попырина.

Карацев вышел в 1/4 финала турнира в Белграде, обыграв Бедене в 3-м сете на тай-брейке