Джокович — о присвоении улиткам его имени: может быть, это сообщение, чтобы я притормозил

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал новость о том, что в его честь назвали новый вид улиток (Travunijana djokovici).

«Я не знаю, насколько это символично, потому что на протяжении всей карьеры я всегда старался быть быстрым, а сейчас улитка была названа в мою честь. Может быть, это сообщение для меня, чтобы я немного притормозил.

Для меня большая честь, что новый вид улиток был назван моим именем, потому что я большой поклонник природы и экосистем и ценю все виды животных и растений. Я стараюсь жить в гармонии с природой. Эта новость заставила меня улыбнуться", — приводит слова теннисиста ATP Tour.

Улитка была названа в честь «энергии и энтузиазма» Джоковича, которыми, по словам исследователей, им нужно было обладать, чтобы добраться до недоступных пещерных и родниковых мест её обитания.