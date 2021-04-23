Стали известны обладатели уайлд-кард на турнир ATP-250 в Мюнхене
Организаторы турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия) на пресс-конференции объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку, сообщает журналист Янник Шнайдер в своём «твиттере». Ими стали немцы Филипп Кольшрайбер, Янник Ханфман и американец Себастьян Корда.
Уайлд-кард для участия в квалификации получили немцы Максимилиан Мартерер и Миша Зверев. Матчи основной сетки начнутся 26 апреля.
В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса. На турнире в Мюнхене также сыграет российский теннисист Аслан Карацев.
«Двукратный чемпион снова в деле». Александр Зверев прибыл на турнир в Мюнхене
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