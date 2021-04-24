Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Симоной Халеп

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала последней полуфиналисткой турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В четвертьфинальном матче Соболенко в трёх сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:5, 4:6, 6:1.
Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Соболенко 7 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Контавейт — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 18.
За выход в финал соревнований белоруска поборется с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 456 073. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова, ранее проигравшая украинке Элине Свитолиной. Новая обладательница титула определится 25-го апреля.
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