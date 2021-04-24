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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Симоной Халеп

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Симоной Халеп
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала последней полуфиналисткой турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинальном матче Соболенко в трёх сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Соболенко 7 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Контавейт — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 18.

За выход в финал соревнований белоруска поборется с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 456 073. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова, ранее проигравшая украинке Элине Свитолиной. Новая обладательница титула определится 25-го апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 22:25 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 1
         
Анетт Контавейт
27
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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