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Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Синнера в двух сетах

Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Синнера в двух сетах
Теннис / ATP 0
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал финалистом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче 1/2 финала соревнований он оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера. Счёт матча в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты. Циципас 2 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из четырёх предоставленных шансов взять подачу Циципаса.

Во втором полуфинале сыграют испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Пабло Карреньо-Буста.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Барселона. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 14:40 МСК
Янник Синнер
19
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
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