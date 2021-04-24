Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Синнера в двух сетах

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал финалистом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче 1/2 финала соревнований он оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера. Счёт матча в двух сетах — 6:3, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты. Циципас 2 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из четырёх предоставленных шансов взять подачу Циципаса.

Во втором полуфинале сыграют испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Пабло Карреньо-Буста.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.