Определился соперник Аслана Карацева по финальному матчу турнира в Белграде

Стало известно, кто станет соперником российского теннисиста Аслана Карацева в решающем матче за титул турнира ATP-250 в Белграде (Сербия).

Карацев сыграет с десятой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини, который завоевал путёвку в финал, обыграв японца Таро Дэниэля со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Берреттини 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Дэниэля — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Ранее Карацев не проводил матчей с Берреттини.

Призовой фонд турнира в Белграде составил € 650 тыс., за победу в соревнованиях теннисист получит более € 100 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.