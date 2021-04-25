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Определился соперник Аслана Карацева по финальному матчу турнира в Белграде

Определился соперник Аслана Карацева по финальному матчу турнира в Белграде
Теннис / ATP 0

Стало известно, кто станет соперником российского теннисиста Аслана Карацева в решающем матче за титул турнира ATP-250 в Белграде (Сербия).

Карацев сыграет с десятой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини, который завоевал путёвку в финал, обыграв японца Таро Дэниэля со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Берреттини 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Дэниэля — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Ранее Карацев не проводил матчей с Берреттини.

Призовой фонд турнира в Белграде составил € 650 тыс., за победу в соревнованиях теннисист получит более € 100 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России
Белград-1 (м). 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 22:05 МСК
Таро Дэниэл
126
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 0
6 		6 5 6
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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