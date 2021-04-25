Определился соперник Аслана Карацева по финальному матчу турнира в Белграде
Стало известно, кто станет соперником российского теннисиста Аслана Карацева в решающем матче за титул турнира ATP-250 в Белграде (Сербия).
Карацев сыграет с десятой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини, который завоевал путёвку в финал, обыграв японца Таро Дэниэля со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Берреттини 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Дэниэля — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Ранее Карацев не проводил матчей с Берреттини.
Призовой фонд турнира в Белграде составил € 650 тыс., за победу в соревнованиях теннисист получит более € 100 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.
В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России
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