Берреттини: уважаю Карацева, но сегодня я был лучше

10-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился мыслями по поводу победы на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Итальянец обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0).

«Я уважаю Аслана. Однажды я тренировался с ним, знаю, он умеет играть в великолепный теннис. Думаю, сегодня он провёл отличный матч.

Перед матчем в моих мыслях было то, что он абсолютно заслуженно попал в финал, но и я достойно выглядел на турнире. В конце концов в финал попадают те, кто больше всего этого хочет. Да, ты должен хорошо играть, должен быть жёстким. Даже позиция в рейтинге становится не в счёт. Повторюсь, выигрывает тот, кто больше этого хочет или кто больше готов к матчу. Сегодня я был лучше, чем он», — приводит слова итальянца сайт ATP.