Дисквалифицированный в Барселоне Фоньини готов подать в суд на ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, которого на прошлой неделе дисквалифицировали с турнира в Барселоне, рассказал, что намерен подать в суд на ATP.
«Я не оскорбил судью в матче против Мираллеса. Я был расстроен, зол: разговаривал сам с собой. Клянусь своими детьми, самым дорогим мне в мире. Мне почти 34 года, я играю как профессионал в течение двадцати лет, если я утверждаю, что никого не оскорблял, они должны мне верить.
Деньги и очки меня не интересуют. То, что произошло, запятнало мою репутацию, в том числе в глазах моих спонсоров. Хочу, чтобы мне принесли извинения за эту огромную ошибку. Если мою апелляцию отклонят, я передам это дело юристам и буду требовать от ATP компенсацию за серьёзную порчу моего имиджа. Я всегда признавал свою вину, но на этот раз прав и иду к цели», — приводит слова итальянца Corriere della Sera.
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