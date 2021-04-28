Каспер Рууд стал вторым игроком, вышедшим в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Норвежский теннисист Каспер Рууд стал вторым игроком, вышедшим в четвертьфинал турнира в Мюнхене. В матче второго круга он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса.
Для победы норвежцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:3, 6:2 в пользу Рууда. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Рууд выполнил четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Его соперник Куэвас ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований Каспер Рууд поспорит с представителем Австралии Джоном Миллманом.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет € 419 470. Финал пройдёт 2 мая.
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