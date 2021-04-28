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Звонарёва, Касаткина и украинка Козлова узнали соперниц на турнире WTA в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, состоялись финальные поединки квалификационного турнира в Мадриде (Испания).

Россиянка Вера Звонарёва, в решающем матче квалификации обыгравшая представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову, в первом раунде сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Дарья Касаткина (Россия) стартует с представительницей Румынии Ириной Бегу. Украинка Катерина Козлова начнёт турнир матчем с немкой Лаурой Зигемунд.



Напомним, в первом круге соревнований Вероника Кудерметова поборется с Еленой Весниной, Светлана Кузнецова встретится с латвийкой Еленой Остапенко, Екатерине Александровой предстоит сразиться с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Киз Мэдисон.



Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.