Звонарёва, Касаткина и украинка Козлова узнали соперниц на турнире WTA в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, состоялись финальные поединки квалификационного турнира в Мадриде (Испания).
Россиянка Вера Звонарёва, в решающем матче квалификации обыгравшая представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову, в первом раунде сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Дарья Касаткина (Россия) стартует с представительницей Румынии Ириной Бегу. Украинка Катерина Козлова начнёт турнир матчем с немкой Лаурой Зигемунд.
Напомним, в первом круге соревнований Вероника Кудерметова поборется с Еленой Весниной, Светлана Кузнецова встретится с латвийкой Еленой Остапенко, Екатерине Александровой предстоит сразиться с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Киз Мэдисон.
Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
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