Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва, Касаткина и украинка Козлова узнали соперниц на турнире WTA в Мадриде

Звонарёва, Касаткина и украинка Козлова узнали соперниц на турнире WTA в Мадриде
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Сегодня, 28 апреля, состоялись финальные поединки квалификационного турнира в Мадриде (Испания).

Россиянка Вера Звонарёва, в решающем матче квалификации обыгравшая представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову, в первом раунде сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Дарья Касаткина (Россия) стартует с представительницей Румынии Ириной Бегу. Украинка Катерина Козлова начнёт турнир матчем с немкой Лаурой Зигемунд.

Напомним, в первом круге соревнований Вероника Кудерметова поборется с Еленой Весниной, Светлана Кузнецова встретится с латвийкой Еленой Остапенко, Екатерине Александровой предстоит сразиться с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Киз Мэдисон.

Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Мадрид-2021, Женщины. Сетка
Вера Звонарёва отобралась в первый круг турнира в Мадриде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021