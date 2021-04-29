Софья Кенин работает с новым 25-летним тренером

Финалистка «Ролан Гаррос»-2020 американская теннисистка Софья Кенин с прошлой недели работает под руководством нового тренера. Им стал 25-летний Макс Вендерс из Нидерландов, сообщает HLN.

На данный момент Кенин, принявшая решение пропустить турнир в Мадриде, готовится к турниру в Риме. Тренировки проходят в академии Wilson в бельгийском Генке.

В течение всей карьеры Софья тренировалась под руководством своего отца Александра. На данный момент нет информации, остался ли он в её команде. Кенин останется в академии до следующей пятницы (7 мая). Затем она играет на турнире WTA в Риме. В академии считаю, что вполне возможно, что она вернётся к ним, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос».

22-летняя Софья — победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной США, победительница турниров WTA.