Тони Надаль рассказал о работе с Феликсом Оже-Альяссимом

Испанский тренер Тони Надаль рассказал о тренировках своего нового воспитанника представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
«Работа с Феликсом идёт очень хорошо. Мне предложили работать с ним, и я согласился, потому что думаю, что это что-то интересное для Академии. Кроме того, он очень образованный, очень правильный молодой человек. Он формирующийся игрок, с большим потенциалом, но ему не хватает некоторой теннисной подготовки. Если у него всё получится, он будет одним из тех, кто борется за большие титулы на крупных турнирах, потому что у него потрясающее телосложение, отличная подача, но ему не хватает немного стабильности в игре», — приводит слова тренера Cadena Ser.
Оже-Альяссим — финалист Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Канады, победитель одного турнира ATP в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира среди юношей.
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