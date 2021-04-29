Шаповалов: я становлюсь опаснее, когда выигрываю несколько матчей подряд

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился мнением о своём стиле игры, а также рассказал о любимом теннисном покрытии.



«Не имеет значения, кто является моим соперником. Я буду играть в свою игру, делать всё, что в моих силах.

Я становлюсь опаснее, когда выигрываю несколько матчей подряд. Начинаю играть всё лучше и лучше, ощущая, что могу обыграть любого противника.



Стараюсь двигаться от матча к матчу, сосредотачиваясь на себе. Я просто люблю играть независимо от того, на каком покрытии, в каком месте, против кого. Мне нравится доминировать и играть агрессивно.



Любимое покрытие? Трава. Мне нравится ощущение игры на ней. Она идеально подходит под мой стиль», — цитирует Шаповалова издание Tennis World USA.



Напомним, что Шаповалов был первым номером посева на турнире в Эшториле (Португалия). В матче второго круга канадский теннисист уступил французу Корентену Муте в трёх сетах со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

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