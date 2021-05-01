Роджер Федерер: я буду продолжать играть, пока счастлив и здоров

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер признался, что сделает всё, чтобы вернуться на теннисную вершину.
«Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы вернуться на вершину после операции и связанной с ней долгой паузы. Пока я счастлив и здоров, я буду продолжать играть. Прежде чем вы спросите меня, как долго? Я отвечу вам честно – не знаю», — приводит слова Федерера Sportskeeda.
Напомним, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом в трех сетах 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.
Ранее Федерер объявил, что перед стартом на «Ролан Гаррос» сыграет только на домашнем турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который запланирован на период с 16 по 25 мая. «Ролан Гаррос» из-за переноса на неделю начнётся 30 мая и закончится 13 июня.
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