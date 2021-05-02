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Бывший тренер Федерера: на площадке всё зависит от Роджера, но он умеет слушать других

Бывший тренер Федерера: на площадке всё зависит от Роджера, но он умеет слушать других
Теннис / ATP 0
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Бывший тренер и друг Роджера Федерера Северин Люти сообщил об игровой и физической форме теннисиста, а также о специфике тренерской работы.

«Что касается физической формы, то Федерер всё ещё не в оптимальных кондициях, что является приоритетом в его тренировках. Теннисные занятия очень интенсивны, но проводятся не так часто, как во время турниров.

Роджер умеет слушать своего тренера. Но принятия решений на площадке зависят лишь от него. Я вижу нас, тренеров, как консультантов. Но Федерер возвращает вам всё своей игрой. Я многому научился с точки зрения взаимоотношений, общаясь с ним», — цитирует слова Люти издание Tennis World USA.

Напомним, что 39-летний швейцарский теннисист в этом году принял участие только в турнире ATP в Дохе, где в матче второго раунда уступил грузину Николозу Басилашвили.

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