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Осака сенсационно вылетела во втором раунде турнира в Мадриде

Осака сенсационно вылетела во втором раунде турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла в матче второго круга турнира WTA в Мадриде (Испания).

Соперницей японской теннисистки в поединке была чешка Каролина Мухова. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу представительницы Чехии. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

На счету Осаки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Мухова совершила также 5 эйсов, 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8.

В следующем круге турнира Мухова встретится с победительницей встречи между Марией Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония).

Напомним, что турнир категории WTA продолжается в Мадриде с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет € 2 549 105.

Мадрид (ж). 2-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 12:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 1
         
Наоми Осака
Япония
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