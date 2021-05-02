Осака сенсационно вылетела во втором раунде турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла в матче второго круга турнира WTA в Мадриде (Испания).



Соперницей японской теннисистки в поединке была чешка Каролина Мухова. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу представительницы Чехии. Матч продолжался 1 час 52 минуты.



На счету Осаки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Мухова совершила также 5 эйсов, 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8.



В следующем круге турнира Мухова встретится с победительницей встречи между Марией Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония).



Напомним, что турнир категории WTA продолжается в Мадриде с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет € 2 549 105.

Осака — об игре на грунте: стараюсь играть как обычно. Не стоит меняться из-за этого