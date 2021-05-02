Осака сенсационно вылетела во втором раунде турнира в Мадриде
Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла в матче второго круга турнира WTA в Мадриде (Испания).
Соперницей японской теннисистки в поединке была чешка Каролина Мухова. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу представительницы Чехии. Матч продолжался 1 час 52 минуты.
На счету Осаки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Мухова совершила также 5 эйсов, 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8.
В следующем круге турнира Мухова встретится с победительницей встречи между Марией Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония).
Напомним, что турнир категории WTA продолжается в Мадриде с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет € 2 549 105.
Мадрид (ж). 2-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 12:10 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|6
|
|6
|1
Наоми Осака
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