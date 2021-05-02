Басилашвили завоевал титул в Мюнхене, обыграв в финале Штруффа
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В финальном поединке 35-я ракетка мира обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 28 минут.
На счету Басилашвили 6 эйсов, один реализованный брейк-пойнт из 2 попыток и ни единой двойной ошибки. 44-я ракетка мира Штруфф 13 раз подал навылет, 2 раза совершил двойную ошибку и не реализовал свою единственную попытку брейк-пойнта.
Этот титул стал вторым для грузинского теннисиста в 2021 году. Первую победу Басилашвили одержал на турнире ATP в Дохе в марте.
Турнир ATP-250 в Мюнхене проходил с 26 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд составил € 419 470.
Мюнхен. Финал
02 мая 2021, воскресенье. 14:40 МСК
44
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 5
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|7 7
35
Николоз Басилашвили
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