Басилашвили завоевал титул в Мюнхене, обыграв в финале Штруффа

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).



В финальном поединке 35-я ракетка мира обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 28 минут.



На счету Басилашвили 6 эйсов, один реализованный брейк-пойнт из 2 попыток и ни единой двойной ошибки. 44-я ракетка мира Штруфф 13 раз подал навылет, 2 раза совершил двойную ошибку и не реализовал свою единственную попытку брейк-пойнта.



Этот титул стал вторым для грузинского теннисиста в 2021 году. Первую победу Басилашвили одержал на турнире ATP в Дохе в марте.



Турнир ATP-250 в Мюнхене проходил с 26 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд составил € 419 470.

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