Сафин — после посещения дворца в Гатчине: большой брат всё видит! Правосудие ещё наступит!

Российский теннисист Марат Сафин посетил Гатчинский дворец под Санкт-Петербургом, построенный во время правления Екатерины II. Фотографиями с интерьерами дворца он поделился в своём «инстаграме».

«Невежество людей, укравших Российскую империю! Большой брат всё видит!!! Правосудие ещё наступит!!!» — подписал теннисист пост.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Марата Сафина.

Ранее Сафин посетил Петергоф и подписал фотографии оттуда: «Душа Российской империи!»

Сафин являлся первой ракеткой мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Также он победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005, двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе национальной сборной России, победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде).