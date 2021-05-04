Янник Синнер: гораздо больше винил себя за сломанную ракетку, чем за поражение

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, сколько раз в карьере он ломал ракетки в матчах. Отметим, что несмотря на возраст Синнер считается самым спокойным игроком тура.

«Думаю, раза два. Помню один из них. Это было на турнире до 18 лет в Бонфильо, недалеко от Милана. Я проиграл в четвертьфинале, имея в запасе матчбол, и сломал ракетку. Когда уходил с корта, гораздо больше винил себя за ракетку, чем за поражение. Я понял, что такое поведение мне не подходит.

Меня так воспитали родители. Мой отец – повар, а мать – официантка в том же ресторане, они очень уважают работу. Меня всегда учили всех уважать. Сохранять спокойствие на корте или, по крайней мере, пытаться это делать – крайне важно для теннисиста. Это не значит, что я не нервничаю», — цитирует Синнера Marca.

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