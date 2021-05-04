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Бывший тренер Федерера: у Роджера нет истощения, которое было в своё время у Сампраса

Бывший тренер Федерера: у Роджера нет истощения, которое было в своё время у Сампраса
Теннис / ATP 0
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Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон поделился мнением о самой сильной стороне швейцарского теннисиста.

«Я думаю, что сильная сторона Федерера как игрока и человека заключается в том, что он отлично умеет планировать своё будущее. Он действительно понимает, чего хочет от жизни, его способность расставлять приоритеты, прагматичность, с которой подходит к делу, позволяет ему так долго заниматься теннисом.

У него нет эмоционального истощения, которое случилось в 30 лет с Питом Сампрасом (бывший американский теннисист. – Прим. «Чемпионата). Это не делает одного лучше другого, но говорит об особенностях двух великих теннисистов», — сказал Аннакон.

Последним матчем, который выигрывал 39-летний швейцарский теннисист, был домашний турнир в Базеле в октябре 2019 года. Федерер планирует вернуться на корт к турнирам в Женеве и «Ролан Гаррос».

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