Бывший тренер Федерера: у Роджера нет истощения, которое было в своё время у Сампраса

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон поделился мнением о самой сильной стороне швейцарского теннисиста.



«Я думаю, что сильная сторона Федерера как игрока и человека заключается в том, что он отлично умеет планировать своё будущее. Он действительно понимает, чего хочет от жизни, его способность расставлять приоритеты, прагматичность, с которой подходит к делу, позволяет ему так долго заниматься теннисом.



У него нет эмоционального истощения, которое случилось в 30 лет с Питом Сампрасом (бывший американский теннисист. – Прим. «Чемпионата). Это не делает одного лучше другого, но говорит об особенностях двух великих теннисистов», — сказал Аннакон.



Последним матчем, который выигрывал 39-летний швейцарский теннисист, был домашний турнир в Базеле в октябре 2019 года. Федерер планирует вернуться на корт к турнирам в Женеве и «Ролан Гаррос».

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