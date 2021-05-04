Барти — о встрече с Квитовой: мне нравится играть против неё. Это новая проверка сил
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала о предстоящем матче против Петры Квитовой в рамках турнира WTA в Мадриде (Испания).
«Мне нравится играть против Квитовой. Против неё всегда нужно демонстрировать свой максимум. Это новый вызов, очередная проверка моих сил.
Знаю, что Петра выигрывала турнир в Мадриде несколько раз. Она хорошо ощущает себя на грунте. Для меня эта встреча станет важным испытанием. Но я постараюсь показать всё, на что способна», — рассказала Барти официальной пресс-службе WTA.
Ранее австралийка в третьем круге турнира в Мадриде в двух сетах обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 7:5, 6:4. Петра Квитова в упорной борьбе победила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
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