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Барти — о встрече с Квитовой: мне нравится играть против неё. Это новая проверка сил

Барти — о встрече с Квитовой: мне нравится играть против неё. Это новая проверка сил
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала о предстоящем матче против Петры Квитовой в рамках турнира WTA в Мадриде (Испания).

«Мне нравится играть против Квитовой. Против неё всегда нужно демонстрировать свой максимум. Это новый вызов, очередная проверка моих сил.

Знаю, что Петра выигрывала турнир в Мадриде несколько раз. Она хорошо ощущает себя на грунте. Для меня эта встреча станет важным испытанием. Но я постараюсь показать всё, на что способна», — рассказала Барти официальной пресс-службе WTA.

Ранее австралийка в третьем круге турнира в Мадриде в двух сетах обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 7:5, 6:4. Петра Квитова в упорной борьбе победила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

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