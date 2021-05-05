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Берреттини прокомментировал свою игру после травмы

Берреттини прокомментировал свою игру после травмы
Теннис / ATP 0
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над соотечественником Фабио Фоньини во втором круге турнира в Мадриде, а также своё возвращение в игру после травмы мышц живота.

«Я очень доволен своей физической формой, психологической готовностью и возвращением после серьёзной травмы. Думаю, я хорошо играю. Я уверен в себе. Эти условия подходят моей игре. В них трудно наращивать темп, а мне было ещё труднее, потому что я был травмирован, но я очень стараюсь. Пока результаты довольно хорошие.

Я действительно вложил много сил и энергии, я стараюсь концентрироваться, чтобы так подавать. Это не даётся легко. Когда подача работает как сегодня, я чувствую себя уверенно, но в то же время стремлюсь не расслабляться, потому что всего один гейм может изменить весь матч. Вот что я стараюсь делать, но, думаю, сегодня всё неплохо получилось", — приводит слова Берреттини ATP Tour.

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