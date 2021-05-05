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Рублёв и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в парном разряде

Рублёв и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в парном разряде
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов прекратили борьбу на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/8 финала россияне проиграли паре Марсель Гранольерс (Испания) – Орасио Себальос (Аргентина) со счётом в двух сетах 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Рублёв и Хачанов один раз подавали навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Гранольерс и Себальос выполнили также один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 100% своих брейк-пойнтов — три из трёх.

За титул в Мадриде в парном разряде поборется ещё один россиянин — Даниил Медведев, который сыграет в паре с бразильцем Марсело Демолинером в матче 1/8-й финала против пары Уэс Колхоф (Нидерланды) — Лукаш Кубот (Польша).

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