Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может сыграть с Павлюченковой

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса.
Для победы первой ракетке мира потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Барти выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.
В финальном матче турнира Барти сыграет с победительницей встречи между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.
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