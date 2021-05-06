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Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может сыграть с Павлюченковой

Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может сыграть с Павлюченковой
Теннис / WTA 0
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Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса.

Для победы первой ракетке мира потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Барти выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.

В финальном матче турнира Барти сыграет с победительницей встречи между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 14:25 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Барти вышла в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв Квитову
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