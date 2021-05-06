Барти вышла в финал турнира в Мадриде, где может сыграть с Павлюченковой

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадоса.

Для победы первой ракетке мира потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Барти выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.



В финальном матче турнира Барти сыграет с победительницей встречи между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и россиянкой Анастасией Павлюченковой.



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.