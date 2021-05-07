Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Светлана, возвращайся скорее». Пользователи отреагировали на новое фото Кузнецовой

«Светлана, возвращайся скорее». Пользователи отреагировали на новое фото Кузнецовой
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Светлана Кузнецова разместила новый пост на своей странице в «Инстаграме».

«Рим, я скучаю», — подписала фото Кузнецова.

Фото можно посмотреть на странице Кузнецовой в «Инстаграме».

Пользователи отреагировали на новое фото Светланы. Вот что они написали в комментариях:

«Надеемся на скорое восстановление».
«Светлана, возвращайся скорее».
«Никогда не сдавайся».

В конце апреля Кузнецова объявила о снятии с турнира в Мадриде (Испания) из-за травмы, полученной на тренировке. Светлана в настоящий момент занимает 36-е место в рейтинге 52 недель WTA. Последним турниром, в котором российская теннисистка принимала участие, стал турнир категории WTA-1000 в Майами (США). В матче первого круга она в трёх сетах уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

Турнир серии WTA-1000 в столице Италии, городе Риме, пройдёт с 10 по 16 мая.

«Чао из Рима». Свитолина поделилась совместной фотографией с Монфисом у частного самолёта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021