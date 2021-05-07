Соболенко — о финале против Барти: когда вижу, как за меня болеют, незачем переживать

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финального матча турнира в Мадриде (Испания) против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

«Мне нужно быть физически готовой к этому матчу. Она номер один и сейчас выглядит просто великолепно. Мы играли в Штутгарте, было непросто. Но я сделаю всё возможное, чтобы как можно лучше подготовиться, с нетерпением жду эту битву. Стараюсь сохранять позитив и наслаждаться жизнью. Я всегда такая — улыбаюсь, веселюсь. Иногда у меня бывают плохие дни. Но когда я здесь, в Мадриде, выкладываюсь по максимуму и вижу, как за меня болеют, незачем переживать и грустить. На этой неделе я по-настоящему счастливый человек, надеюсь, смогу сохранять это состояние и дальше», — приводит слова седьмой ракетки мира WTA.



Финальный матч пройдёт 8 мая.