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Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Риме может стать Карацев

Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Риме может стать Карацев
Теннис / ATP 0
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Состоялась жеребьевка «Мастерса» в Риме, который состоится с 9 по 16 мая.

Российский теннисист Даниил Медведев начнёт борьбу со второго круга, где может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым. Это станет возможным, если Аслан одержит победу в матче с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

Россиянин Андрей Рублёв во втором раунде соревнований сыграет либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с квалифаером. Ещё один представитель России Карен Хачанов в первом круге встретится с квалифаером.

Отметим также, что первая ракетка мира, серб Новак Джокович стартует со второго раунда, где встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом или американцем Тейлором Фритцем. Испанец Рафаэль Надаль во втором раунде сыграет или с итальянцем Янником Синнером, или с французом Уго Умбером.

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