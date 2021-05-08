Первым соперником Медведева на «Мастерсе» в Риме может стать Карацев

Состоялась жеребьевка «Мастерса» в Риме, который состоится с 9 по 16 мая.
Российский теннисист Даниил Медведев начнёт борьбу со второго круга, где может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым. Это станет возможным, если Аслан одержит победу в матче с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.
Россиянин Андрей Рублёв во втором раунде соревнований сыграет либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с квалифаером. Ещё один представитель России Карен Хачанов в первом круге встретится с квалифаером.
Отметим также, что первая ракетка мира, серб Новак Джокович стартует со второго раунда, где встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом или американцем Тейлором Фритцем. Испанец Рафаэль Надаль во втором раунде сыграет или с итальянцем Янником Синнером, или с французом Уго Умбером.
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