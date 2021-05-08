Даниил Медведев показал видео с тренировки на корте и вне его

Российский теннисист Даниил Медведев на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новое видео с тренировочных занятий. Даниил показал, как практикуется как на корте, так и вне его.

Даниил Медведев показал видео с тренировки:

Напомним, Даниил покинул проходящий в настоящее время турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) на стадии третьего круга. Со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6 россиянин уступил представителю Чили Кристьяну Гарину.



Завтра, 9 мая, турнир серии «Мастерс-1000» начнётся в столице Италии, Риме. Ранее состоялась его жеребьёвка — Медведев начнёт борьбу со второго круга, где может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым. Финальный матч римского турнира состоится 16 мая.

Тройное поражение! Наши ребята не дошли в Мадриде даже до 1/4 финала. Как же так? Россияне Медведев, Рублёв и Карацев дружно сошли с дистанции в 3-м круге престижного «Мастерса». А ведь все были фаворитами в своих матчах.