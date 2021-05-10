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Александр Зверев поднялся на 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-6 — трое россиян

Александр Зверев поднялся на 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-6 — трое россиян
Теннис / ATP 0
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 10 мая немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на пятую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую. В топ-6 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.

Чемпионская гонка ATP. 10 мая
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2930.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2580.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2220.
5 (8). Александр Зверев (Германия) — 2070.
6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1595.
7 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 1450.
8 (12). Маттео Берреттини (Италия) — 1355.
9 (7). Янник Синнер (Италия) — 1265.
10 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 1220.
...
35 (30). Карен Хачанов (Россия) — 460.

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