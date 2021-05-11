Анастасия Павлюченкова высказалась о причине снятия с турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала снятие с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Очень грустно сегодня покидать соревнования в Риме. Я правда с нетерпением ждала старта здесь, но последние несколько дней я боролась с травмой мышц живота и поняла, что мне определённо нужно больше времени, чтобы восстановиться. До скорой встречи», — написала Павлюченкова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, на прошедшем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Павлюченкова дошла до полуфинальной стадии, где в двух сетах проиграла будущей чемпионке – белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6. По ходу турнира россиянка обыграла американку Мэдисон Кис, чешку Каролину Плишкову (6), американку Дженнифер Брэйди (11) и чешку Каролину Мухову.

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Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Риме из-за травмы мышц живота