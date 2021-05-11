Медведев: я не собираюсь набирать на грунте по 5 тысяч очков как Надаль

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к победам в матчах на грунте, а также набору очков в рейтинге ATP.



«На каждый турнир, в котором принимаю участие, я приезжаю с желанием победить, мой рейтинг не позволяет мне думать иначе. Но нужно двигаться шаг за шагом.



У меня нет никакого стресса. Чувствую, что игры на грунте всегда будут для меня качелями. Чем больше матчей я выигрываю – тем лучше. На каждом турнире, где я участвую, чем дальше продвигаюсь, тем больше очков набираю. Но я не собираюсь брать по 5 тыс. очков как Надаль во время грунтового сезона. Но из-за побед на этом покрытии повышаются мой рейтинг, а также моя уверенность на других покрытиях.



На «Ролан Гаррос» мне всё равно, посеян я вторым или третьим. Там, честно говоря, мне безразлично, с кем играть, например, в полуфинале. Но на других турнирах «Шлема» это имеет значение», — цитирует Медведева Tennis World USA.



Напомним, на турнире в Мадриде вторая ракетка мира уступил в третьем круге чилийцу Кристьяну Гарину в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Даниил Медведев обошёл Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира