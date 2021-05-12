Видеообзор победы Джоковича над Фритцем во втором круге турнира в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Риме (Италия).
В стартовом для Джоковича матче турнира его соперником стал американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 38 минут. Напомним, поединок прерывался из-за дождя, прошедшего в Риме.
При счёте 5:3 во втором сете на матчболе Джокович после неудачной подачи крикнул судье: «Сколько еще ты хочешь играть? Я задал этот вопрос уже три раза!»
Джокович обыграл Фритца и вышел в третий круг турнира в Риме
Джокович совершил 3 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Фритца 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и Алехандро Давидович Фокиной (Испания).
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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