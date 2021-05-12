Теннисист из Германии Александр Зверев поделился ожиданиями от турнира в Риме (Италия), пути, который он начнёт с матча второго круга против Уго Дельена из Боливии, и ответил, не станет ли старт со второго круга проблемой.

«Приятно иметь такую проблему. Если так сложилось, значит, ты хорошо поработал на предыдущем турнире. Хотел бы, чтобы у меня каждую неделю были такие проблемы. Обычно, когда я набираю хорошую форму, у меня не возникает проблем с её поддержанием. Можно вернуться в прошлое и вспомнить, что после победы в Мадриде в 2018-м я дошёл до финала здесь, в Риме. Но это не значит, что ситуация повторится, хотя я этого очень хочу и буду за это бороться. В Риме другой турнир, абсолютно другие условия. Мне нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Надеюсь, что буду играть на том же уровне», — приводит слова Зверева ATP.