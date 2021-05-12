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Серена и Винус Уильямс сыграют на турнире в Парме

Серена и Винус Уильямс сыграют на турнире в Парме
Теннис / WTA 0

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят на турнире серии WTA-250 в Парме (Италия). Сёстры получили уайд-кард от организаторов соревнований. Об этом сообщается на странице MEF tennis events в «Твиттере».

Соревнования пройдут с 16 по 22 мая.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».

Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона, двукратная победительница US Open в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном), победительница итогового турнира WTA 2008 года.

Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
Серена Уильямс потерпела второе поражение в карьере в юбилейных матчах
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