Серена и Винус Уильямс сыграют на турнире в Парме

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят на турнире серии WTA-250 в Парме (Италия). Сёстры получили уайд-кард от организаторов соревнований. Об этом сообщается на странице MEF tennis events в «Твиттере».



Соревнования пройдут с 16 по 22 мая.



Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».



Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона, двукратная победительница US Open в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном), победительница итогового турнира WTA 2008 года.

Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».