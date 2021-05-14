Джокович — о потере мотивации Тимом: я могу его понять

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что понимает австрийца Доминика Тима, который потерял мотивацию к игре. В 2016 году серб испытывал схожие чувства.

«Я не знаю, что именно происходит с Домиником, почему он так себя чувствует. Но я могу понять. Я имею в виду, понимаю. Очевидно, что такие обстоятельства, в которых мы сейчас живём в мире, отличаются от тех, что были пять лет назад, когда я переживал такой же период и кризис мотивации. У меня была другая ситуация с точки зрения достижения всего, но затем я понял, что всё, чего я достиг профессионально, не обязательно гарантирует мне время, которое я хочу проводить с близкими, время для себя и для других занятий, которыми я хотел бы наслаждаться в жизни. Мне пришлось действительно пожертвовать всем ради побед, и я это сделал.

Затем, как и любой другой человек, я почувствовал необходимость посвятить себя другим занятиям, семье и другим проектам, немного остудить пар. Когда вы находитесь в дороге и постоянно играете каждую неделю, если вы много выигрываете, это, очевидно, придаёт вам уверенности, но в то же время, когда всё заканчивается и вы достигаете цели, просто чувствуете себя сдутым воздушным шаром. Вы просто чувствуете, что вам нужно подзарядиться", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.