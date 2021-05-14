Джокович — о потере мотивации Тимом: я могу его понять

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что понимает австрийца Доминика Тима, который потерял мотивацию к игре. В 2016 году серб испытывал схожие чувства.
«Я не знаю, что именно происходит с Домиником, почему он так себя чувствует. Но я могу понять. Я имею в виду, понимаю. Очевидно, что такие обстоятельства, в которых мы сейчас живём в мире, отличаются от тех, что были пять лет назад, когда я переживал такой же период и кризис мотивации. У меня была другая ситуация с точки зрения достижения всего, но затем я понял, что всё, чего я достиг профессионально, не обязательно гарантирует мне время, которое я хочу проводить с близкими, время для себя и для других занятий, которыми я хотел бы наслаждаться в жизни. Мне пришлось действительно пожертвовать всем ради побед, и я это сделал.
Затем, как и любой другой человек, я почувствовал необходимость посвятить себя другим занятиям, семье и другим проектам, немного остудить пар. Когда вы находитесь в дороге и постоянно играете каждую неделю, если вы много выигрываете, это, очевидно, придаёт вам уверенности, но в то же время, когда всё заканчивается и вы достигаете цели, просто чувствуете себя сдутым воздушным шаром. Вы просто чувствуете, что вам нужно подзарядиться", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
- 14 мая 2021
-
12:03
-
11:50
-
10:34
-
09:53
-
09:00
-
01:00
-
00:02
- 13 мая 2021
-
23:51
-
22:58
-
22:46
-
21:53
-
21:23
-
21:14
-
20:46
-
19:55
-
18:41
-
18:30
-
16:58
-
16:52
-
16:25
-
16:21
-
15:23
-
14:58
-
14:07
-
12:49
-
12:37
-
12:23
-
12:22
-
09:54
-
00:59
-
00:46
- 12 мая 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:31
-
22:23