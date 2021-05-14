Энди Маррей — о турнире в Риме: я счастлив, что приехал сюда

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от пребывания на турнире в Риме (Италия). Изначально он отправился в итальянскую столицу для того, чтобы провести несколько тренировок с лучшими игроками. Однако из-за снятия с парного турнира Феликса Оже-Альяссима и Хуберта Хуркача Маррей вместе с соотечественником Лиамом Броуди заменили снявшийся дуэт. В своём втором матче они проиграли 3:6, 4:6 Кевину Кравицу и Хории Текэу.



«Для нас обоих было здорово провести пару матчей после того, как Лиам Броуди не попал в квалификацию, а я был здесь для тренировок. Практика была хорошей. Сегодня я не чувствовал себя хорошо на корте, я не играл хорошо по сравнению со вчерашним днём. Соперники отлично подавали, что усложняло задачу. Но мне было приятно снова почувствовать, каково играть в условиях матча после довольно долгого перерыва для меня.

У меня было четыре тренировки с игроками из топ-20, и это хорошо. Если бы мы не попали в парный разряд, я, возможно, провёл бы ещё одну тренировку, но вместо этого я получил пару матчей. Всё прошло позитивно, я счастлив, что приехал сюда, узнал немного о своей игре и о том, на каком уровне я нахожусь. Здесь совершенно другие условия для тренировок и пребывания на турнире, чем дома, поэтому я рад, что оказался тут. Я довольно хорошо справился физически. Я был доволен этим и, надеюсь, буду продолжать совершенствоваться в течение следующих недель", — приводит слова Энди Tennis Head.