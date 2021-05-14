Мартич стала первой полуфиналисткой на турнире в Риме

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинале она обыграла представительницу США Джессику Пегулу.
Для победы Мартич потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Петры. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Мартич выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей встречи между представительницей Чехии Каролиной Плишковой и Еленой Остапенко из Латвии.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.
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