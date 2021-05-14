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Мартич стала первой полуфиналисткой на турнире в Риме

Мартич стала первой полуфиналисткой на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинале она обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

Для победы Мартич потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Петры. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Мартич выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей встречи между представительницей Чехии Каролиной Плишковой и Еленой Остапенко из Латвии.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2021, пятница. 11:05 МСК
Петра Мартич
25
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Джессика Пегула
31
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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