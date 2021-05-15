Фелисиано Лопес — Маррею: возраст — всего лишь цифра. Жду, когда снова сыграю с тобой

Директор «Мастерса» в Мадриде (Испания) Фелисиано Лопес поздравил британца Энди Маррея с днём рождения. Сегодня, 15 мая, Маррею исполнилось 34 года.
«С днём рождения, сэр. Возраст — всего лишь число. Не могу дождаться, чтобы снова разделю корт вместе с тобой», — написал Лопес на своей официальной странице в «Твиттере».
Энди Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (Олимпийские игры 2012 года в Лондоне (Великобритания) и Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)). В настоящее время британец является 123-й ракеткой мира.
Ранее Маррей поделился впечатлениями от пребывания на турнире в Риме (Италия), куда он изначально приехал для того, чтобы провести несколько тренировок с лучшими игроками. Однако после снятия с парного турнира Феликса Оже-Альяссима и Хуберта Хуркача Маррей вместе с соотечественником Лиамом Броуди заменили снявшийся дуэт.
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