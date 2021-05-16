Джокович: посмеялись с Надалем в раздевалке после моей победы над Циципасом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Очень горжусь сегодняшним успехом – я провёл почти пять часов на корте. Выбрался из очень сложной ситуации в матче с Циципасом. Против Сонего я играл на более высоком уровне, но позволил перевести игру в третий сет.
Мы с Рафой немного посмеялись в раздевалке после моей победы над Циципасом, «старички не сдаются». Он сказал, что мы старые, но я не согласен, мы показываем, что у нас ещё есть энергия. Будет здорово снова сыграть с ним в финале.
Мы играем вечером, поэтому у меня будет время поспать. Мне нужно восстановиться и психологически, и физически, с Надалем, конечно, придётся побегать», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
- 16 мая 2021
-
00:49
- 15 мая 2021
-
23:35
-
23:02
-
22:24
-
22:02
-
21:22
-
20:51
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
19:25
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
17:57
-
17:40
-
16:51
-
15:43
-
14:42
-
14:24
-
13:50
-
11:51
-
11:31
-
10:24
-
09:46
-
00:56
-
00:47
-
00:10
- 14 мая 2021
-
23:44
-
22:37
-
22:16
-
21:59
-
21:38
-
21:10