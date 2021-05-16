Джокович: посмеялись с Надалем в раздевалке после моей победы над Циципасом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Очень горжусь сегодняшним успехом – я провёл почти пять часов на корте. Выбрался из очень сложной ситуации в матче с Циципасом. Против Сонего я играл на более высоком уровне, но позволил перевести игру в третий сет.

Мы с Рафой немного посмеялись в раздевалке после моей победы над Циципасом, «старички не сдаются». Он сказал, что мы старые, но я не согласен, мы показываем, что у нас ещё есть энергия. Будет здорово снова сыграть с ним в финале.

Мы играем вечером, поэтому у меня будет время поспать. Мне нужно восстановиться и психологически, и физически, с Надалем, конечно, придётся побегать», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Новак Джокович стал соперником Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Риме