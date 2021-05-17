Винус Уильямс повздорила с судьёй: я не могу контролировать бога

Американская теннисистка Винус Уильямс повздорила с судьёй на матче первого круга турнира в Парме (Италия). Её соперницей была представительница Словакии Анна Шмидлова.

Судья на вышке попросил Винус подавать в течение отведённых правилами 25 секунд. Уильямс сказала, что ей необходима эта задержка из-за ветра, который она не может контролировать. На что судья ответил, что теннисистка может это делать. Винус парировала: «Я не могу контролировать бога». Судья: «Это просто риск».



«Я не могу контролировать ветер. Или бога. Если ветер дует, я ничего не могу сделать. Я не могу контролировать бога. Поговорите с ним», — закончила спор Уильямс и гордой походкой отошла от вышки.

Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Шмидловой. Теперь во втором круге турнира она сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.