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Марта Костюк опубликовала фото в шёлковом бюстгальтере

Марта Костюк опубликовала фото в шёлковом бюстгальтере
Теннис / WTA 0

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» чёрно-белый студийный снимок, где она позирует в шёлковом бюстгальтере и шортах.

Фото: «Инстаграм» Марты Костюк

На прошедшем грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Костюк в первом круге проиграла россиянке Екатерине Александровой в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.

В рейтинге 52 недель WTA юная украинка занимает 80-ю позицию, её лучшим результатом в карьере является 77-е место.

На данный момент теннисистка заработала чуть больше $ 640,5 тыс.

Отметим, что в феврале 2021 года Костюк в тяжёлой форме переболела коронавирусом, у неё были сильно поражены лёгкие.

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