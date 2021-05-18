Серена Уильямс уступила в матче второго круга на турнире в Парме
Поделиться
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).
В своём поединке первая сеянная уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу чешской теннисистки. Матч продолжался 1 час 38 минут.
Уильямс совершила 5 подач навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Синяковой ни одного эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Анна-Леной Фридзам (Германия) и Каролин Гарсией (Франция).
Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €189 708.
Парма (ж). 2-й круг
18 мая 2021, вторник. 16:30 МСК
8
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
68
Катержина Синякова
К. Синякова
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:06
-
15:28
-
15:18
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам