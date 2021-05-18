Серена Уильямс уступила в матче второго круга на турнире в Парме

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).



В своём поединке первая сеянная уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу чешской теннисистки. Матч продолжался 1 час 38 минут.



Уильямс совершила 5 подач навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Синяковой ни одного эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из восьми.



В третьем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Анна-Леной Фридзам (Германия) и Каролин Гарсией (Франция).



Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €189 708.