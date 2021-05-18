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Серена Уильямс уступила в матче второго круга на турнире в Парме

Серена Уильямс уступила в матче второго круга на турнире в Парме
Никита Паглазов
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Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).

В своём поединке первая сеянная уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу чешской теннисистки. Матч продолжался 1 час 38 минут.

Уильямс совершила 5 подач навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Синяковой ни одного эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Анна-Леной Фридзам (Германия) и Каролин Гарсией (Франция).

Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €189 708.

Парма (ж). 2-й круг
18 мая 2021, вторник. 16:30 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2  
7 7 		6  
         
Катержина Синякова
68
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
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