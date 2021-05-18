Калинская вышла во второй круг турнира в Белграде, обыграв Младенович
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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в стартовом матче турнира WTA-250 в Белграде (Сербия).
Во встрече первого круга 111-я ракетка мира обыграла француженку Кристину Младенович в двух сетах со счётом 6:0, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Калинская отыграла два сет-пойнта.
На счету Калинской одна подача навылет, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13. 59-я ракетка мира Младенович не совершила ни одного эйса, сделала девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.
В матче второго круга Калинская сыграет с победительницей матча между Река-Лукой Яни (Венгрия) и Терезой Мартенцовой (Чехия).
Турнир в Белграде проходит с 16 по 22 мая 2021 года. Призовой фонд составляет $ 235 238.
Белград (ж). 1-й круг
18 мая 2021, вторник. 17:00 МСК
111
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
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|6 6
59
Кристина Младенович
К. Младенович
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