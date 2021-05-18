Калинская вышла во второй круг турнира в Белграде, обыграв Младенович

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в стартовом матче турнира WTA-250 в Белграде (Сербия).



Во встрече первого круга 111-я ракетка мира обыграла француженку Кристину Младенович в двух сетах со счётом 6:0, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Калинская отыграла два сет-пойнта.



На счету Калинской одна подача навылет, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13. 59-я ракетка мира Младенович не совершила ни одного эйса, сделала девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.



В матче второго круга Калинская сыграет с победительницей матча между Река-Лукой Яни (Венгрия) и Терезой Мартенцовой (Чехия).



Турнир в Белграде проходит с 16 по 22 мая 2021 года. Призовой фонд составляет $ 235 238.