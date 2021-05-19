Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева выбыла из борьбы на турнире в Белграде

Юлия Путинцева выбыла из борьбы на турнире в Белграде
Лидия Шейко
Комментарии

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Хорватии Ане Конюх.

Для победы Конюх потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:3, 6:4 в пользу Аны. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Путинцева выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Её соперница Конюх три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Конюх поспорит с представительницей Аргентины Надией Подороской, обыгравшей Осеан Доден в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.

Белград (ж). 2-й круг
19 мая 2021, среда. 13:10 МСК
Ана Конюх
188
Хорватия
Ана Конюх
А. Конюх
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Новость по теме
Путинцева вышла во второй круг турнира в Белграде
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021