Юлия Путинцева выбыла из борьбы на турнире в Белграде

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Хорватии Ане Конюх.
Для победы Конюх потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:3, 6:4 в пользу Аны. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Путинцева выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Её соперница Конюх три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований Конюх поспорит с представительницей Аргентины Надией Подороской, обыгравшей Осеан Доден в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.
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