Елена Веснина показала любимое занятие с дочерью

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, чем любит заниматься в свободное время со своей дочерью Лизой.
«Все мы немножко Лиза, когда говорят «Посмотри в камеру и улыбнись естественно». Правда?⠀
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А ещё это теперь наше любимое совместное времяпровождение. Лиза любит всё делать наперегонки, но когда побеждает мама (ооочень редко, я бы сказала, случайно), она так спокойно и рассудительно объясняет: «Ну канефна, ты же мама большая, а я маленькая Лизя, вырасту и нагоню тебя».
А у вас какое любимое занятие с детьми или с внуками? Хотите прокатиться с нами?», — подписала Веснина совместное фото на велосипедах.
«Бег по лесу и езда на велосипеде», «Мы с внучкой очень любим наклеивать наклейки в журналах, альбомах, их сейчас очень много. Я за спорт, но спорт у неё и без меня есть. Остаётся спокойное развлечение. Мечтаю о том, когда внучка возьмёт ракетку в руки, мы с ней погоняем», «Лиза просто прелесть!», «Сразу чувствуется будущая чемпионка!», — прокомментировали фото подписчики.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Елены Весниной.
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